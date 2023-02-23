Марушев Александр Степанович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1818
Дата смерти27.11.1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1859
Сын: Марушев Иван Александрович
Мать ребёнка: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1861
Сын: Марушев (унтер-Офицер) Потап Александрович
Мать ребёнка: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Томбасова Дарья Марушева
Мать ребёнка: ?
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
27.11.1871
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния