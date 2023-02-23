Марушев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарушев Александр Степанович

Марушев Александр Степанович

avatar

Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

27.11.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.01.1859

Сын: Марушев Иван Александрович

Мать ребёнка: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.12.1861

Сын: Марушев (унтер-Офицер) Потап Александрович

Мать ребёнка: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Томбасова Дарья Марушева

Мать ребёнка: ?

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
27.11.1871
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close