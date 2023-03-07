Чувашев Федот Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Чувашев Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1825
Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829