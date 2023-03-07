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Чувашев Федот Афанасьев

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Место рождения

Березинской

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 1829

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Чувашев Афанасий Иванов

Мать: Чувашева Акилина Семенова

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Чувашев Николай Федотов

Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Васильева

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чувашев Иосиф Федотов

Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Екатерина Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829
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