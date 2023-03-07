Чувашева Екатерина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чувашева Екатерина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Чувашев Николай Федотов

Отец ребёнка: Чувашев Федот Афанасьев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Чувашев Иосиф Федотов

Отец ребёнка: Чувашев Федот Афанасьев

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашев Федот Афанасьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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