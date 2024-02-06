Миронова (Мышова) Надежда Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1971
Отец: Мышов Валерий Петрович
Мать: Мышова Елизавета
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Шуварова Наталия Сергеевна
Отец ребёнка: Миронов Сергей
Рождение ребёнка
18.05.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миронов Сергей