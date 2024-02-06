Миронова (Мышова) Надежда Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Мышова) Надежда Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1971

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

1947 г.р.

Дети

1992 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1971

Отец: Мышов Валерий Петрович

Мать: Мышова Елизавета

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Шуварова Наталия Сергеевна

Отец ребёнка: Миронов Сергей

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.05.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миронов Сергей

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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