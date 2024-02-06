Мышова Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мышова Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.1968

Дочь: Волкова Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Мышов Валерий Петрович

Рождение ребёнка
11.04.1971

Дочь: Миронова Надежда Валерьевна

Отец ребёнка: Мышов Валерий Петрович

Рождение ребёнка
01.06.1976

Дочь: Матюшкина Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Мышов Валерий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мышов Валерий Петрович

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