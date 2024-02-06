Мышова Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.1968
Дочь: Волкова Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Мышов Валерий Петрович
Рождение ребёнка
11.04.1971
Дочь: Миронова Надежда Валерьевна
Отец ребёнка: Мышов Валерий Петрович
Рождение ребёнка
01.06.1976
Дочь: Матюшкина Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Мышов Валерий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно