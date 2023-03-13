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Щипакинъ Георгий
Щипакинъ Георгий
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Место рождения
П р
Дата рождения
04.04.1853
Пол
Мужской
Отец
Щипакинъ Сергей
1811 г.р.
Мать
Щипакина (Сентюрина) Ксения
1809 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1853
Отец:
Щипакинъ Сергей
Мать:
Щипакина Ксения
П р
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