Щипакинъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакинъ Иванъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1838

Пол

Мужской

Отец

1811 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1838

Отец: Щипакинъ Сергей

Мать: Щипакина Ксения

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