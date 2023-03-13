Щипакина (Сентюрина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Сентюрина) Ксения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Сентюринъ Иванъ

Мать: Сентюрина Степанида

Бракосочетание
?.01.1833

Муж: Щипакинъ Сергей

Рождение ребёнка
07.01.1834

Дочь: Тре.... Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Рождение ребёнка
12.03.1836

Сын: Щипакинъ Григорий

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Рождение ребёнка
?.04.1838

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Рождение ребёнка
26.07.1839

Сын: Щипакинъ Степанъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Рождение ребёнка
24.01.1842

Дочь: Буянова Марья

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Рождение ребёнка
15.10.1844

Сын: Щипакинъ Андрей

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Рождение ребёнка
26.10.1848

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Рождение ребёнка
20.03.1851

Дочь: Воронова Дарья

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

Рождение ребёнка
04.04.1853

Сын: Щипакинъ Георгий

Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей

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