Щипакина (Сентюрина) Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Сентюринъ Иванъ
Мать: Сентюрина Степанида
Бракосочетание
?.01.1833
Муж: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
07.01.1834
Дочь: Тре.... Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
12.03.1836
Сын: Щипакинъ Григорий
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
?.04.1838
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
26.07.1839
Сын: Щипакинъ Степанъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
24.01.1842
Дочь: Буянова Марья
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
15.10.1844
Сын: Щипакинъ Андрей
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
26.10.1848
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
20.03.1851
Дочь: Воронова Дарья
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
Рождение ребёнка
04.04.1853
Сын: Щипакинъ Георгий
Отец ребёнка: Щипакинъ Сергей
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