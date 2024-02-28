Пашков Василий Иванович 04.04.1950 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПашков Василий Иванович

Пашков Василий Иванович

Место рождения

з/совхоз Медвеженский Красногвардейский район Ставропольский край

Дата рождения

04.04.1950

Дата смерти

28.02.2024

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1072

Дочь: Тимошинина (Пашкова) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Пашкова (Ефремова) Людмила Алексеевна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение
04.04.1950

Отец: Пашков Иван Тимофеевич

Мать: Пашкова (Туренок) Валентина Федоровна

з/совхоз Медвеженский Красногвардейский район Ставропольский край
Смерть
28.02.2024
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.