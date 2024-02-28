Пашков Василий Иванович
Место рожденияз/совхоз Медвеженский Красногвардейский район Ставропольский край
Дата рождения04.04.1950
Дата смерти28.02.2024
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1072
Дочь: Тимошинина (Пашкова) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Пашкова (Ефремова) Людмила Алексеевна
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение
04.04.1950
з/совхоз Медвеженский Красногвардейский район Ставропольский край
Смерть
28.02.2024
Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край