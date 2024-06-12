Пашкова (Ефремова) Людмила Алексеевна 29.08.1951 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пашкова (Ефремова) Людмила Алексеевна

Место рождения

с. Состинский Черноземельского р-на Астраханская обл.

Дата рождения

29.08.1951

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.03.1072

Дочь: Тимошинина (Пашкова) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Пашков Василий Иванович

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение
29.08.1951

Отец: Ефремов Алексей Иванович

Мать: Ефремова (Прокопайло) Прасковья Александровна

с. Состинский Черноземельского р-на Астраханская обл.

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