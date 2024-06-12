Пашкова (Ефремова) Людмила Алексеевна
Место рожденияс. Состинский Черноземельского р-на Астраханская обл.
Дата рождения29.08.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение ребёнка
16.03.1072
Дочь: Тимошинина (Пашкова) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Пашков Василий Иванович
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение
29.08.1951
с. Состинский Черноземельского р-на Астраханская обл.