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Стародубцев Михайла Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Стародубцев Никита Степанович

Мать: Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Ларионовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Стародубцев Никита Михайлович

Мать ребёнка: Ефросинья Ларионовна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Стародубцева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Ефросинья Ларионовна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Стародубцева Евфимия Михайловна

Мать ребёнка: Ефросинья Ларионовна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Стародубцев Илья Михайлович

Мать ребёнка: Ефросинья Ларионовна

Смерть
Неизвестно

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