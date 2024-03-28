Стародубцев Михайла Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Стародубцев Никита Степанович
Мать: Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Ларионовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Стародубцев Никита Михайлович
Мать ребёнка: Ефросинья Ларионовна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Стародубцева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Ефросинья Ларионовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Стародубцева Евфимия Михайловна
Мать ребёнка: Ефросинья Ларионовна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Стародубцев Илья Михайлович
Мать ребёнка: Ефросинья Ларионовна
Смерть
Неизвестно