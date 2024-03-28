Марья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Стародубцева Лукерья Никитична
Отец ребёнка: Стародубцев Никита Степанович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Стародубцев Ивлей Никитич
Отец ребёнка: Стародубцев Никита Степанович
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Стародубцев Никита Степанович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Стародубцев Михайла Никитич
Отец ребёнка: Стародубцев Никита Степанович
Смерть
Неизвестно