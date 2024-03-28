Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Никита Степанович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Стародубцева Лукерья Никитична

Отец ребёнка: Стародубцев Никита Степанович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Стародубцев Ивлей Никитич

Отец ребёнка: Стародубцев Никита Степанович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Стародубцев Иван Никитич

Отец ребёнка: Стародубцев Никита Степанович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Стародубцев Михайла Никитич

Отец ребёнка: Стародубцев Никита Степанович

Смерть
Неизвестно

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