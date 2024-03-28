Ефросинья Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Сын: Стародубцев Никита Михайлович
Отец ребёнка: Стародубцев Михайла Никитич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Стародубцева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Стародубцев Михайла Никитич
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Стародубцева Евфимия Михайловна
Отец ребёнка: Стародубцев Михайла Никитич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Стародубцев Илья Михайлович
Отец ребёнка: Стародубцев Михайла Никитич
Смерть
Неизвестно