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Ефросинья Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубцев Михайла Никитич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Стародубцев Никита Михайлович

Отец ребёнка: Стародубцев Михайла Никитич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Стародубцева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Стародубцев Михайла Никитич

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Стародубцева Евфимия Михайловна

Отец ребёнка: Стародубцев Михайла Никитич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Стародубцев Илья Михайлович

Отец ребёнка: Стародубцев Михайла Никитич

Смерть
Неизвестно

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