Ерофеева (Мартышова) Анна Егоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Ерофеев Павел Александрович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Александр Степанович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Ерофеев Борис Александрович
Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Александр Степанович
Село Елшанка , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961
Село Елшанка , Ульяновская область