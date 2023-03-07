Ерофеева (Мартышова) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеева (Мартышова) Анна Егоровна

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Ерофеев Павел Александрович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Александр Степанович

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Ерофеев Борис Александрович

Отец ребёнка: Ерофеев (однодворец) Александр Степанович

Село Елшанка , Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеев (однодворец) Александр Степанович

Смерть
1961
Село Елшанка , Ульяновская область
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