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Матвей Стефанов

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Место рождения

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1769

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Стефан Авдеев

Мать: не указана

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Анна Матвеева

Мать ребёнка: ?

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ташков Ферапонт Матвеев

Мать ребёнка: ?

д.Крюково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ташков Иов Матвеев

Мать ребёнка: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ташков Мина Матвеев

Мать ребёнка: ?

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Феодосия Матвеева

Мать ребёнка: ?

Смерть
1801
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
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