Матвей Стефанов
Место рожденияд.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1769
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Стефан Авдеев
Мать: не указана
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Анна Матвеева
Мать ребёнка: ?
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: ?
д.Крюково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ташков Иов Матвеев
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ташков Мина Матвеев
Мать ребёнка: ?
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Феодосия Матвеева
Мать ребёнка: ?
Смерть
1801
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.