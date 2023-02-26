? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Анна Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Стефанов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Ташков Ферапонт Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Стефанов

д.Крюково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797

Сын: Ташков Иов Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Стефанов

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798

Сын: Ташков Мина Матвеев

Отец ребёнка: Матвей Стефанов

д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Феодосия Матвеева

Отец ребёнка: Матвей Стефанов

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close