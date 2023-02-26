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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Анна Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Стефанов
Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Матвей Стефанов
д.Крюково Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ташков Иов Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Стефанов
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1798
Сын: Ташков Мина Матвеев
Отец ребёнка: Матвей Стефанов
д.Коноплище Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Феодосия Матвеева
Отец ребёнка: Матвей Стефанов