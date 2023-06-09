Звягина (Хозяинова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
09.04.1906
Рождение ребёнка
17.03.1907
Сын: Звягин Алексей Германович
Отец ребёнка: Звягин Герман Фёдорович
Рождение ребёнка
24.07.1908
Сын: Звягин Николай Германович
Отец ребёнка: Звягин Герман Фёдорович
Рождение ребёнка
15.11.1909
Дочь: Звягина Екатерина Германовна
Отец ребёнка: Звягин Герман Фёдорович
Рождение ребёнка
28.09.1912
Дочь: Звягина Харитина Германовна
Отец ребёнка: Звягин Герман Фёдорович
Рождение ребёнка
08.01.1914
Сын: Звягин Григорий Германович
Отец ребёнка: Звягин Герман Фёдорович
Смерть
Неизвестно