Звягина (Хозяинова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звягина (Хозяинова) Мария Ивановна

Место рождения

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Место жительства
Неизвестно
Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
09.04.1906

Муж: Звягин Герман Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
17.03.1907

Сын: Звягин Алексей Германович

Отец ребёнка: Звягин Герман Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
24.07.1908

Сын: Звягин Николай Германович

Отец ребёнка: Звягин Герман Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
15.11.1909

Дочь: Звягина Екатерина Германовна

Отец ребёнка: Звягин Герман Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
28.09.1912

Дочь: Звягина Харитина Германовна

Отец ребёнка: Звягин Герман Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
08.01.1914

Сын: Звягин Григорий Германович

Отец ребёнка: Звягин Герман Фёдорович

Белогорье, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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