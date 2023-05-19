Нетунахин Федор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНетунахин Федор Семенов

Нетунахин Федор Семенов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Нетунахин Семен Иванов

Мать: Нетнахина Аграфена Кузьмина

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
28.02.1774

Сын: Нетунахин Василий Федоров

Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
15.07.1778

Сын: Нетунахин Фома Федоров

Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Немилова Прасковья Федорова

Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
13.07.1783

Сын: Нетунахин Илья Федоров

Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Пелагея Федорова

Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1788

Дочь: Ефимия Федорова

Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нетунахина Надежда Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close