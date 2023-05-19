Нетунахин Федор Семенов
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
28.02.1774
Сын: Нетунахин Василий Федоров
Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова
Рождение ребёнка
15.07.1778
Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Немилова Прасковья Федорова
Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова
Рождение ребёнка
13.07.1783
Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Пелагея Федорова
Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова
Рождение ребёнка
03.07.1788
Дочь: Ефимия Федорова
Мать ребёнка: Нетунахина Надежда Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно