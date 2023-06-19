Нетунахин Фома Федоров
Место рождения
Дата рождения15.07.1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1778
Бракосочетание
25.01.1803
Рождение ребёнка
04.12.1803
Дочь: Анна Фомина
Мать ребёнка: Нетунахина Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
04.01.1806
Сын: Нетунахин Иван Фомин
Мать ребёнка: Нетунахина Елизавета Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно