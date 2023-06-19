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Нетунахин Фома Федоров

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

15.07.1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1778

Отец: Нетунахин Федор Семенов

Мать: Нетунахина Надежда Федорова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
25.01.1803

Жена: Нетунахина Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
04.12.1803

Дочь: Анна Фомина

Мать ребёнка: Нетунахина Елизавета Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
04.01.1806

Сын: Нетунахин Иван Фомин

Мать ребёнка: Нетунахина Елизавета Петровна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно