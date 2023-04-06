Ситникова (Ефимовская) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Ефимовская) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1911

Пол

Женский

Отец

Мать

1887 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911

Отец: Ефимовский Иван

Мать: Ефимовская Дарья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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