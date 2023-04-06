Ситникова (Ефимовская) Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911
Отец: Ефимовский Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: не указан