Степан Иванов
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья Степанова
Мать ребёнка: Устинья Козмина
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алексей Степанов
Мать ребёнка: Устинья Козмина
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Федосья Степанова
Мать ребёнка: Устинья Козмина
Рождение ребёнка
1763
Сын: Павел Степанов
Мать ребёнка: Устинья Козмина
Смерть
Неизвестно