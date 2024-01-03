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Степан Иванов

Место рождения

Нагорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагорье, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья Степанова

Мать ребёнка: Устинья Козмина

Рождение ребёнка
1746

Сын: Алексей Степанов

Мать ребёнка: Устинья Козмина

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Федосья Степанова

Мать ребёнка: Устинья Козмина

Рождение ребёнка
1763

Сын: Павел Степанов

Мать ребёнка: Устинья Козмина

Смерть
Неизвестно

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