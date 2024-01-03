Устинья Козмина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Кузьма Семенов
Мать: Мария Борисова
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Дарья Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алексей Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Федосья Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1763
Сын: Павел Степанов
Отец ребёнка: Степан Иванов
Смерть
Неизвестно