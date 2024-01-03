Устинья Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Козмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: Кузьма Семенов

Мать: Мария Борисова

Рождение ребёнка
1745

Дочь: Дарья Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1746

Сын: Алексей Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Федосья Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1763

Сын: Павел Степанов

Отец ребёнка: Степан Иванов

Смерть
Неизвестно

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