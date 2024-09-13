Марья Михайлова 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Михайлова

Место рождения

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область

Дата рождения

1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1761 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Пятиловка, Куркинский район, Тульская область
РС 1795 Алексей Михайлов 34 года 1761 Жена его Марья Михайлова 33 года 1762 Отец Алексея: Михаил В 4 ревизию (1782) было 48 лет, родился в 1734 умер в 1793 г Жена Михаила: Василиса Григорьева, уме... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мастиков Алексей Михайлов

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мастиков Савелий Алексеев

Отец ребёнка: Мастиков Алексей Михайлов

Спасское
РС 1850 51 год РС 1833 Савелий Алексеев 35 лет Жена Анна 35 лет Дочь Прасковья 11 лет, 1822

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