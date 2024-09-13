Марья Михайлова
Место рождения
Дата рождения1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
РС 1795 Алексей Михайлов 34 года 1761 Жена его Марья Михайлова 33 года 1762 Отец Алексея: Михаил В 4 ревизию (1782) было 48 лет, родился в 1734 умер в 1793 г Жена Михаила: Василиса Григорьева, уме... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мастиков Савелий Алексеев
Отец ребёнка: Мастиков Алексей Михайлов
Спасское
РС 1850 51 год РС 1833 Савелий Алексеев 35 лет Жена Анна 35 лет Дочь Прасковья 11 лет, 1822