Мастиков Алексей Михайлов 1761 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мастиков Алексей Михайлов

Место рождения

Спасское

Дата рождения

1761

Пол

Мужской

Отец

1734 г.р.

Мать

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Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Мастиков Михаил Андреев

Мать: скрыто настройками приватности

Спасское
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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мастиков Савелий Алексеев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Спасское
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