Мастиков Алексей Михайлов
Место рожденияСпасское
Дата рождения1761
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Мастиков Михаил Андреев
Мать: скрыто настройками приватности
Спасское
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Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мастиков Савелий Алексеев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Спасское
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