Денисова Наталья Липатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНе указана
Дата смертиНе указана
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.12.1926
Сын: Денисов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Денисов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
02.12.1930
Дочь: Калмыкова Зинаида Андреевна
Отец ребёнка: Денисов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
11.02.1941
Сын: Денисов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Денисов Андрей Павлович
Рождение ребёнка
Сын: Денисов Василий Андреевич
Отец ребёнка: Денисов Андрей Павлович
Смерть