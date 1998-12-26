Денисова Наталья Липатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Наталья Липатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Не указана

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
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Рождение

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.12.1926

Сын: Денисов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
02.12.1930

Дочь: Калмыкова Зинаида Андреевна

Отец ребёнка: Денисов Андрей Павлович

Рождение ребёнка
11.02.1941

Сын: Денисов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Павлович

Рождение ребёнка

Сын: Денисов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Денисов Андрей Павлович

Смерть
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