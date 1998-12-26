Калмыкова Зинаида Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1930
Дата смерти26.12.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1930
Рождение ребёнка
13.02.1960
Сын: Калмыков Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)
Рождение ребёнка
Дочь: Калиыкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)
Рождение ребёнка
Дочь: Калмыкова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.12.1998