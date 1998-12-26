Калмыкова Зинаида Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыкова Зинаида Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1930

Дата смерти

26.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1930

Отец: Денисов Андрей Павлович

Мать: Денисова Наталья Липатьевна

Рождение ребёнка
13.02.1960

Сын: Калмыков Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)

Жетыген, Илийский район, Алматинская область
Рождение ребёнка

Дочь: Калиыкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)

Рождение ребёнка

Дочь: Калмыкова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калмыкова Иван Никифорович (Николаевич)

Жетыген, Илийский район, Алматинская область
Смерть
26.12.1998
Жетыген, Илийский район, Алматинская область
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