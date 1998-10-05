Фигуровская (Благонравова) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фигуровская (Благонравова) Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1903

Дата смерти

05.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1903

Отец: Благонравов Василий Петрович

Мать: Благонравова Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
07.12.1923

Сын: Фигуровский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фигуровский Николай Михайлович

Чухлома Костромской области
Рождение ребёнка
17.03.1925

Сын: Фигуровский, Д.т.н. Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Фигуровский Николай Михайлович

Костромская область город Чухлома
Рождение ребёнка
29.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фигуровский Николай Михайлович

Ternovka, Ternovsky District, Voronezh Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фигуровский Лев Николаевич

Отец ребёнка: Фигуровский Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фигуровский Николай Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель немецкого языка
Смерть
05.10.1998
Похороны
Неизвестно
Krasnogorsk, Krasnogorsky District, Moscow Oblast, Russia
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