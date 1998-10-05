Фигуровская (Благонравова) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1903
Дата смерти05.10.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1903
Рождение ребёнка
07.12.1923
Сын: Фигуровский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Фигуровский Николай Михайлович
Чухлома Костромской области
Рождение ребёнка
17.03.1925
Сын: Фигуровский, Д.т.н. Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Фигуровский Николай Михайлович
Костромская область город Чухлома
Рождение ребёнка
29.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фигуровский Николай Михайлович
Ternovka, Ternovsky District, Voronezh Oblast, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фигуровский Лев Николаевич
Отец ребёнка: Фигуровский Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель немецкого языка
Смерть
05.10.1998
Похороны
Неизвестно
Krasnogorsk, Krasnogorsky District, Moscow Oblast, Russia