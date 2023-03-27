Благонравова (Вадбольская) Варвара Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1935
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Вадбольская Николай Александрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1898
Сын: Благонравов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Благонравов Василий Петрович
Рождение ребёнка
05.03.1903
Дочь: Фигуровская Елена Васильевна
Отец ребёнка: Благонравов Василий Петрович
Рождение ребёнка
15.10.1912
Сын: Благонравов Константин Васильевич
Отец ребёнка: Благонравов Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1935