Благонравова (Вадбольская) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Благонравова (Вадбольская) Варвара Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Вадбольская Николай Александрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1898

Сын: Благонравов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Благонравов Василий Петрович

Рождение ребёнка
05.03.1903

Дочь: Фигуровская Елена Васильевна

Отец ребёнка: Благонравов Василий Петрович

Рождение ребёнка
15.10.1912

Сын: Благонравов Константин Васильевич

Отец ребёнка: Благонравов Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Благонравов Василий Петрович

Смерть
1935
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