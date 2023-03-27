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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Благонравова Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Вадбольская Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Вадбольская Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Вадбольский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Вадбольская Николай Александрович
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Вадбольская Николай Александрович