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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Благонравова Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Вадбольская Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Вадбольская Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Вадбольский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Вадбольская Николай Александрович

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Вадбольская Николай Александрович