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Остриков Герасим Михайлович

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Место рождения

Фирсовка, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

18.08.1874

Дата смерти

08.08.1947

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1874

Отец: Остриков Михаил

Мать: не указана

Фирсовка, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Остриков Петр Герасимович

Мать ребёнка: Острикова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Востриков Василий Герасимович

Мать ребёнка: Острикова Александра Васильевна

Фирсовка, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Токарева Евдокия Герасимовна

Мать ребёнка: Острикова Александра Васильевна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Острикова Александра Васильевна

Фирсовка, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
08.08.1947
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