Остриков Герасим Михайлович
Место рождения
Дата рождения18.08.1874
Дата смерти08.08.1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1874
Отец: Остриков Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Остриков Петр Герасимович
Мать ребёнка: Острикова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Востриков Василий Герасимович
Мать ребёнка: Острикова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Токарева Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: Острикова Александра Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.08.1947