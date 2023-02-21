Острикова (Исаева) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Острикова (Исаева) Александра Васильевна

Место рождения

х. Трубкин (затоплен Цимлянским морем)

Дата рождения

19.08.1879

Дата смерти

04.11.1951

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1879

Отец: Исаев Василий Осипович

Мать: не указана

х. Трубкин (затоплен Цимлянским морем)
Рождение ребёнка
1901

Сын: Остриков Петр Герасимович

Отец ребёнка: Остриков Герасим Михайлович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Востриков Василий Герасимович

Отец ребёнка: Остриков Герасим Михайлович

Фирсовка, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Токарева Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Остриков Герасим Михайлович

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Остриков Герасим Михайлович

Фирсовка, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Место жительства
Неизвестно
Фирсовка, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
04.11.1951
Похоронена х. Покровский
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