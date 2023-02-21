Острикова (Исаева) Александра Васильевна
Место рождениях. Трубкин (затоплен Цимлянским морем)
Дата рождения19.08.1879
Дата смерти04.11.1951
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1879
Отец: Исаев Василий Осипович
Мать: не указана
х. Трубкин (затоплен Цимлянским морем)
Рождение ребёнка
1901
Сын: Остриков Петр Герасимович
Отец ребёнка: Остриков Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Востриков Василий Герасимович
Отец ребёнка: Остриков Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Токарева Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Остриков Герасим Михайлович
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.11.1951
Похоронена х. Покровский