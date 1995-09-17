Токарева (Острикова) Евдокия Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Острикова) Евдокия Герасимовна

Место рождения

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

17.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Остриков Герасим Михайлович

Мать: Острикова (Исаева) Александра Васильевна

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
12.04.1936

Сын: Токарев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
06.09.1941

Дочь: Никулина (Токарева) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
28.08.1948

Сын: Токарев Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
11.09.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович

Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
17.09.1995
Покровский, Морозовский муниципальный район, Ростовская область

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