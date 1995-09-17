Токарева (Острикова) Евдокия Герасимовна
Место рождения
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти17.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.1936
Сын: Токарев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович
Рождение ребёнка
06.09.1941
Дочь: Никулина (Токарева) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович
Рождение ребёнка
28.08.1948
Сын: Токарев Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович
Рождение ребёнка
11.09.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович
Рождение ребёнка
01.02.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Токарев Дмитрий (Митрофан) Кириллович
Смерть
17.09.1995