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Востриков Василий Герасимович

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Место рождения

Фирсовка, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1904

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Остриков Герасим Михайлович

Мать: Острикова Александра Васильевна

Фирсовка, Чернышковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.01.1924

Дочь: Лазарева Мария Васильевна

Мать ребёнка: Вострикова Василиса Александровна

Рождение ребёнка
19.11.1929

Сын: Востриков Илларион Васильевич

Мать ребёнка: Вострикова Василиса Александровна

Рождение ребёнка
07.03.1930

Дочь: Острикова Вера Васильевна

Мать ребёнка: Вострикова Василиса Александровна

Рождение ребёнка
20.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вострикова Василиса Александровна

Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Василиса Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
работник почты , возможно был начальником работа с телеграфом
Место жительства
Неизвестно
Морозовск, Морозовский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
1941
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