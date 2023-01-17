Востриков Василий Герасимович
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
03.01.1924
Дочь: Лазарева Мария Васильевна
Мать ребёнка: Вострикова Василиса Александровна
Рождение ребёнка
19.11.1929
Сын: Востриков Илларион Васильевич
Мать ребёнка: Вострикова Василиса Александровна
Рождение ребёнка
07.03.1930
Дочь: Острикова Вера Васильевна
Мать ребёнка: Вострикова Василиса Александровна
Рождение ребёнка
20.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вострикова Василиса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работник почты , возможно был начальником работа с телеграфом
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1941