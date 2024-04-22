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Гультяев Семён Петрович

Место рождения

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Жена: Гультяева Степанида Яковлевна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.

Сын: Гультяев Николай Семёнович

Мать ребёнка: Гультяева Степанида Яковлевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1912 ст.

Сын: Гультяев Пётр Семёнович

Мать ребёнка: Гультяева Степанида Яковлевна

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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