Гультяев Семён Петрович
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.
Сын: Гультяев Николай Семёнович
Мать ребёнка: Гультяева Степанида Яковлевна
Рождение ребёнка
07.11.1912 ст.
Мать ребёнка: Гультяева Степанида Яковлевна
Смерть
Неизвестно