Гультяева (Филимоненко) Степанида Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1905 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.
Сын: Гультяев Николай Семёнович
Отец ребёнка: Гультяев Семён Петрович
Рождение ребёнка
07.11.1912 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Семён Петрович
Смерть
Неизвестно