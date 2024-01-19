Гультяева (Филимоненко) Степанида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева (Филимоненко) Степанида Яковлевна

Место рождения

Иванцево Канашовское, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванцево Канашовское, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
13.02.1905 ст.

Муж: Гультяев Семён Петрович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.08.1910 ст.

Сын: Гультяев Николай Семёнович

Отец ребёнка: Гультяев Семён Петрович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.11.1912 ст.

Сын: Гультяев Пётр Семёнович

Отец ребёнка: Гультяев Семён Петрович

Мудари, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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