Пётр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1888 ст.
Дата смерти17.12.1888 ст.
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1888 ст.
Отец: Сергей Алексеевич
Мать: ??Дарья Косьминична
Крещение
11.12.1888 ст.
Воспреемники: деревни Вогостиц крестьянский сын Павел Косьмин и деревни Летохина крестьянская девица Ксения Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.12.1888 ст.
От кашля
Похороны
18.12.1888 ст.
На приходском кладбище