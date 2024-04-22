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Пётр Сергеевич

Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.12.1888 ст.

Дата смерти

17.12.1888 ст.

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1888 ст.

Отец: Сергей Алексеевич

Мать: ??Дарья Косьминична

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Крещение
11.12.1888 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспреемники: деревни Вогостиц крестьянский сын Павел Косьмин и деревни Летохина крестьянская девица Ксения Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
17.12.1888 ст.
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
От кашля
Похороны
18.12.1888 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
На приходском кладбище
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