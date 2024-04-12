Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения22.09.1866 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1866 ст.
Отец: Алексей Борисович
Мать: Анна Ивановна
Крещение
25.09.1866 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: деревни Сальцево временно-обязанный крестьянин Никифор Димитриев и деревни Летохино девица Матрона Феодотова
Рождение ребёнка
09.12.1888 ст.
Сын: Пётр Сергеевич
Мать ребёнка: ??Дарья Косьминична
Рождение ребёнка
04.12.1889 ст.
Сын: Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: ??Дарья Косьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ??Дарья Косьминична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно