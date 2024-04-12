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Сергей Алексеевич

Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.09.1866 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1866 ст.

Отец: Алексей Борисович

Мать: Анна Ивановна

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Крещение
25.09.1866 ст.
Ясно, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: деревни Сальцево временно-обязанный крестьянин Никифор Димитриев и деревни Летохино девица Матрона Феодотова
Рождение ребёнка
09.12.1888 ст.

Сын: Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: ??Дарья Косьминична

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1889 ст.

Сын: Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: ??Дарья Косьминична

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ??Дарья Косьминична

Место жительства
Неизвестно
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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