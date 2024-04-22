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??Дарья Косьминична

Место рождения

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.12.1888 ст.

Сын: Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Алексеевич

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.12.1889 ст.

Сын: Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Алексеевич

Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Летохино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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