??Дарья Косьминична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1888 ст.
Сын: Пётр Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
04.12.1889 ст.
Сын: Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Алексеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно