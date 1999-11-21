Архипов (Кулагин) Алексей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.10.1904
Дата смерти05.02.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1904
Рождение ребёнка
10.12.1924
Дочь: Вершинина Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Архипова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
03.02.1926
Дочь: Гусева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Архипова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
14.09.1929
Сын: Архипов Анатолий Алексеевич
Мать ребёнка: Архипова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
?.04.1939
Сын: Архипов Ювеналий Алексеевич
Мать ребёнка: Архипова Анна Андреевна
Смерть
05.02.1982
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область