Архипов (Кулагин) Алексей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Кулагин) Алексей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.10.1904

Дата смерти

05.02.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1904

Отец: Архипов (кулагин) Фёдор Иванович

Мать: Архипова Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
10.12.1924

Дочь: Вершинина Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Архипова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
03.02.1926

Дочь: Гусева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Архипова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
14.09.1929

Сын: Архипов Анатолий Алексеевич

Мать ребёнка: Архипова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
?.04.1939

Сын: Архипов Ювеналий Алексеевич

Мать ребёнка: Архипова Анна Андреевна

Смерть
05.02.1982
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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