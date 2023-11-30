Архипов (Кулагин) Фёдор Иванович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
крещение 12 марта 1894 года
Рождение ребёнка
25.07.1898
Сын: Архипов (кулагин) Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Архипова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
06.09.1902
Мать ребёнка: Архипова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
13.10.1904
Сын: Архипов (кулагин) Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Архипова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
20.03.1910
Сын: Архипов (кулагин) Степан Фёдорович
Мать ребёнка: Архипова Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
03.07.1912
Сын: Архипов (кулагин) Сергей Фёдорович
Мать ребёнка: Архипова Марья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно