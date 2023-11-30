Архипов (Кулагин) Фёдор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов (Кулагин) Фёдор Иванович

Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Архипов (кулагин) (оскочкин) Иван Степанович

Мать: Архипова Агрипина Алексеева

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
крещение 12 марта 1894 года
Рождение ребёнка
25.07.1898

Сын: Архипов (кулагин) Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова Марья Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.09.1902

Сын: Архипов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова Марья Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.10.1904

Сын: Архипов (кулагин) Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
20.03.1910

Сын: Архипов (кулагин) Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова Марья Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.07.1912

Сын: Архипов (кулагин) Сергей Фёдорович

Мать ребёнка: Архипова Марья Алексеевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Архипова Марья Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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