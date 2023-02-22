Архипова Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрхипова Анна Андреевна

Архипова Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
03.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
14.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
?.04.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов (кулагин) Алексей Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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