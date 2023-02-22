Архипова Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1924
Рождение ребёнка
03.02.1926
Рождение ребёнка
14.09.1929
Рождение ребёнка
?.04.1939
Смерть
Неизвестно