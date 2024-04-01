Корюков Севастьян Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смерти06.05.1967
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Корюков Кирилл Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Александра Севастьяновна
Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюков) Антонина Севастьяновна
Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Гилева (Корюкова) Екатерина Севастьяновна
Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Корюков Лазерь Севастьянович
Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Корюков Павел Севастьянович
Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна
Смерть
06.05.1967