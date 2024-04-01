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Корюков Севастьян Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

06.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Корюков Кирилл Архипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Никон Севастьян

Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Александра Севастьяновна

Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюков) Антонина Севастьяновна

Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Гилева (Корюкова) Екатерина Севастьяновна

Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Корюков Лазерь Севастьянович

Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Корюков Павел Севастьянович

Мать ребёнка: Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна

Смерть
06.05.1967

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