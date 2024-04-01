Корюков Кирилл Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюков Кирилл Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корюков Архип

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909

Сын: Корюков Севастьян Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1909

Сын: Корюков Константин Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Корюков Кузьма Кириллович

Мать ребёнка: не указана

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