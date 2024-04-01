Корюков Кирилл Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Корюков Архип
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Корюков Севастьян Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.03.1909
Сын: Корюков Константин Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Корюков Кузьма Кириллович
Мать ребёнка: не указана