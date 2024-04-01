Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гилев Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюкова) Александра Севастьяновна
Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Корюков) Антонина Севастьяновна
Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Гилева (Корюкова) Екатерина Севастьяновна
Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Корюков Лазерь Севастьянович
Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Корюков Павел Севастьянович
Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович