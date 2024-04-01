Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корюкова (Гилева) Таисья Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гилев Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корюков Никон Севастьян

Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюкова) Александра Севастьяновна

Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Корюков) Антонина Севастьяновна

Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Гилева (Корюкова) Екатерина Севастьяновна

Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Корюков Лазерь Севастьянович

Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Корюков Павел Севастьянович

Отец ребёнка: Корюков Севастьян Кириллович

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