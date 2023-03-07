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Безруков Михаил Андреевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Безруков Андрей Никитич

Мать: жена Андрея

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
09.?.1878

Жена: Безрукова Татьяна Ефремовна

Рождение ребёнка
22.11.1880

Сын: Безруков Степан Михаилович

Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.07.1883

Сын: Безруков Евдоким Михаилович

Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.03.1885

Сын: Безруков Алексей Михаилович

Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1887

Дочь: Мельникова Ефросинья Безрукова

Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1890

Сын: Безруков Петр Михаилович

Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
09.02.1893

Сын: Безруков Федор Михаилович

Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.07.1895

Сын: Безруков Борис Михаилович

Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.09.1898

Дочь: Фекла Михаиловна

Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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