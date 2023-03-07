Безруков Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Безруков Андрей Никитич
Мать: жена Андрея
Бракосочетание
09.?.1878
Рождение ребёнка
22.11.1880
Сын: Безруков Степан Михаилович
Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
24.07.1883
Сын: Безруков Евдоким Михаилович
Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
10.03.1885
Сын: Безруков Алексей Михаилович
Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
19.09.1887
Дочь: Мельникова Ефросинья Безрукова
Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
17.08.1890
Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
09.02.1893
Сын: Безруков Федор Михаилович
Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
17.07.1895
Сын: Безруков Борис Михаилович
Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна
Рождение ребёнка
25.09.1898
Дочь: Фекла Михаиловна
Мать ребёнка: Безрукова Татьяна Ефремовна
Смерть
Неизвестно