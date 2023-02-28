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Безруков Алексей Михаилович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

10.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1885

Отец: Безруков Михаил Андреевич

Мать: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
27.?.1914

Жена: Безрукова Евдокия Зотова

Рождение ребёнка
03.04.1915

Сын: Безруков Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Безрукова Евдокия Зотова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1919

Дочь: Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Безрукова Евдокия Зотова

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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