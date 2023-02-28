Безруков Алексей Михаилович
Место рождения
Дата рождения10.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1885
Бракосочетание
27.?.1914
Жена: Безрукова Евдокия Зотова
Рождение ребёнка
03.04.1915
Сын: Безруков Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Безрукова Евдокия Зотова
Рождение ребёнка
22.10.1919
Дочь: Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Безрукова Евдокия Зотова
Смерть
Неизвестно