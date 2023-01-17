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Мельникова Ефросинья Безрукова

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

19.09.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1887

Отец: Безруков Михаил Андреевич

Мать: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
12.?.1909

Муж: Мельников (павлов) Филипп Петрович

Рождение ребёнка
15.08.1910

Дочь: Васса Филипповна

Отец ребёнка: Мельников (павлов) Филипп Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1917

Дочь: Анастасия Филипповна

Отец ребёнка: Мельников (павлов) Филипп Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.10.1919

Дочь: Вера Филипповна

Отец ребёнка: Мельников (павлов) Филипп Петрович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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