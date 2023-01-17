Мельникова Ефросинья Безрукова
Место рождения
Дата рождения19.09.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1887
Бракосочетание
12.?.1909
Рождение ребёнка
15.08.1910
Дочь: Васса Филипповна
Отец ребёнка: Мельников (павлов) Филипп Петрович
Рождение ребёнка
14.10.1917
Дочь: Анастасия Филипповна
Отец ребёнка: Мельников (павлов) Филипп Петрович
Рождение ребёнка
12.10.1919
Дочь: Вера Филипповна
Отец ребёнка: Мельников (павлов) Филипп Петрович
Смерть
Неизвестно