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Безруков Степан Михаилович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

22.11.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1880

Отец: Безруков Михаил Андреевич

Мать: Безрукова Татьяна Ефремовна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1900

Жена: Безрукова Пелагея Николаева

Рождение ребёнка
25.06.1901

Дочь: Агриппина Степановна

Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1904

Дочь: Ольга Степановна

Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.10.1905

Сын: Безруков Вов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.11.1907

Сын: Безруков Яков Степанович

Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
22.05.1909

Дочь: Елена Степановна

Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
18.08.1911

Сын: Безруков Иван Степанович

Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1914

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1917

Дочь: Мария Безрукова

Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
29.09.1919

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева

Деревня Дуровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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