Безруков Степан Михаилович
Место рождения
Дата рождения22.11.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1880
Бракосочетание
04.?.1900
Рождение ребёнка
25.06.1901
Дочь: Агриппина Степановна
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
16.07.1904
Дочь: Ольга Степановна
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
22.10.1905
Сын: Безруков Вов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
25.11.1907
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
22.05.1909
Дочь: Елена Степановна
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
18.08.1911
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
17.02.1914
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
29.03.1917
Дочь: Мария Безрукова
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева
Рождение ребёнка
29.09.1919
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Безрукова Пелагея Николаева
Деревня Дуровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно