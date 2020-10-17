Линцова Светлана Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1960
Дата смерти17.10.2020
ПолЖенский
Отец
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Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1960
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.04.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
17.10.2020