Линцова Светлана Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Линцова Светлана Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1960

Дата смерти

17.10.2020

Пол

Женский

Отец

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Мать

1930 г.р.

Муж

Не указан

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1960

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Петрякова Любовь Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.04.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
17.10.2020

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