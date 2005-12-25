Петрякова Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрякова Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1930

Дата смерти

25.12.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.07.1956

Сын: Петряков Александр Степанович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.03.1960

Дочь: Линцова Светлана Степановна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.12.2005

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