Петрякова Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1930
Дата смерти25.12.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.07.1956
Сын: Петряков Александр Степанович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1960
Дочь: Линцова Светлана Степановна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.12.2005